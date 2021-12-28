Хуснуллин поручил регионам разобрать причины необоснованного удорожания стройматериалов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил регионам собрать информацию и разобраться с причинами необоснованного удорожания строительных материалов без импортной составляющей.

"Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов. Я дал поручение регионам собрать [информацию], где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, кирпич из глины производится. Глина же не подорожала в земле. Или цемент с чего у нас в стране на 30% подорожал?" - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам вице-премьера, сейчас не стоит задачи перейти к госрегулированию цен на строительные материалы, однако нужно применять административные меры против монополий и картельных сговоров в этой сфере.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Как сообщал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза.