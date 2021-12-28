Горнолыжные курорты Северного Кавказа с начала года посетили более 1 млн туристов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн туристов с начала года посетили горнолыжные курорты "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), Архыз (Карачаево-Черкесия) и "Ведучи" (Чечня), что на 70% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Всего курорты под управлением "Кавказ. РФ" с начала года уже посетили больше 1 млн туристов. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 70%. По сравнению с допандемийным 2019 годом - 77%", - сообщили в пресс-службе.

В этом году сезонные ски-пассы на Архыз в начале предпродаж можно было купить со скидкой более 30%, на " Эльбрус" - со скидкой 35%. На "Эльбрусе" первый раз продавали детский "сезонник". Кроме того, в 2021 году впервые запустили единый сезонный ски-пасс на три курорта.

Генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев, подводя итоги уходящего года, подчеркнул, что в числе приоритетов в работе с инвесторами было и остается внимание к реальным потребностям бизнеса в регионах. По его словам, в управлении горными курортами акцент в течение года был сделан на подготовке к активной стадии строительства в 2022 году и цифровизации предоставляемых услуг.

Как отметил Тимижев, за сменой названия на "Кавказ.РФ" стоят серьезные функциональные изменения, которые прошли по инициативе Минэкономразвития РФ. "Из управляющей компании горных курортов мы превратились в один из главных инструментов государственной политики на Северном Кавказе, нам достался функционал по работе с инициаторами инвестпроектов от Корпорации развития Северного Кавказа, также в управление перешел "Курорт Эльбрус". Куратором СКФО был назначен вице-премьер Александр Новак", - цитирует пресс-служба гендиректора.

Помимо строительства и развития горных курортов и поддержки инвестпроектов, компания теперь занимается модернизацией санаторно-курортного комплекса на Северном Кавказе и созданием семи преференциальных площадок в каждом регионе СКФО с инфраструктурой "под ключ". "Проводили регулярные встречи с бизнес-сообществом, будем эту практику продолжать. Только обратная связь от предпринимателей дает возможность эффективно корректировать инвестиционную политику, создавать действительно востребованные на местах меры господдержки", - сказал Тимижев.

О куротах

Ранее сообщалось, что горнолыжные курорты "Архыз" и "Эльбрус", где 4 декабря открылся зимний сезон, приняли 6,5 тыс. туристов в выходные.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте построили третью очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт

Курорт Архыз первых гостей принял в декабре 2013 года. Он ориентирован на активный семейный отдых. Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года, на его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1 500 м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.