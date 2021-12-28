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Свердловское Заксобрание рассчитывает на снижение госдолга региона до 90 млрд рублей

Это станет возможным при получении дополнительных доходов в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Свердловской области рассчитывает на снижение объема государственного долга региона до 90 млрд рублей в 2022 году при получении дополнительных доходов. Об этом сообщила во вторник председатель регионального парламента Людмила Бабушкина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

В принятом на 2022 год бюджете верхний предел госдолга на конец 2022 года установлен в размере 113,3 млрд рублей. Как ранее сообщил журналистам министр финансов области Александр Старков, на конец 2021 года госдолг не превысит 105 млрд рублей.

"Мы считаем, что при получении дополнительных доходов в 2022 году это снижение достигнет порядка 90 млрд рублей. Это серьезное снижение и хорошие результаты", - сказала она.

Бабушкина добавила, что в 2021 году, несмотря на пандемию, регион получил дополнительные доходы и дважды вносил изменения в бюджет, в итоге доходы и расходы увеличили более чем на 39 млрд рублей.

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