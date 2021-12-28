Выплату на покупку жилья для многодетных теперь можно оформить через госуслуги

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Многодетные родители в России смогут оформить получение единовременной выплаты на покупку квартиры быстрее и проще - через портал госуслуг. О таком нововведении объявил на заседании правительства во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает поддерживать многодетные семьи. По инициативе президента они получают единовременную выплату до 450 тыс. рублей, чтобы полностью или частично погасить заем на покупку квартиры или дома", - сказал глава кабинета министров. По его словам, "такая государственная помощь стала востребованной уже в первые месяцы после запуска программы, уже более 250 тыс. семей смогли воспользоваться ею".

Мишустин обратил внимание на то, что до сих пор для получения выплаты "нужно было обратиться в банк лично или дистанционно".

"Теперь механизм предоставления такой поддержки доработан, оформить ее можно буквально не выходя из дома, через портал государственных услуг в любое удобное время сформировать заявление, приложить необходимые документы в электронном формате и направить их на рассмотрение", - рассказал премьер-министр.

"Конечно, это проще и быстрее, а главное, без риска для здоровья, что сегодня, в период пандемии, особенно важно", - обратил внимание Мишустин.