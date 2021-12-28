В России упростят механизм освоения земель "арктического" и "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России намерено упростить оформление документов при строительстве на землях, полученных по программам "Арктический гектар" и "Дальневосточный гектар". Об этом во вторник на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что "уже более пяти лет действует один из беспрецедентных механизмов - [программа] "Дальневосточный гектар", который позволяет без лишней бюрократии, бесплатно получить земельный участок". Председатель правительства отметил, что в 2021 году был запущен еще один проект - программа "Арктический гектар".

"Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес", - указал Мишустин. По его данным, "участниками таких проектов стали почти 100 тыс. граждан, которые получили для освоения более 67 тыс. газемли".

Премьер рассказал, что во время поездки на Дальний Восток обсуждал недостатки данных программ. "По-прежнему остаются проблемы при освоении "гектаров", особенно при строительстве на них жилых домов, причем люди зачастую получают отказ по формальным признакам, из-за отсутствия утвержденных градостроительных документов. Чтобы избавить граждан от этой волокиты, подготовлены изменения в федеральный закон", - сообщил председатель правительства. По его словам, утверждение изменений позволит "без затруднений приступить к строительству домов на "гектарах", в отношении которых не утверждены правила землепользования и застройки".

"Также больше не нужно спустя три года после начала освоения участка подавать декларацию о том, что земля используется по назначению, заявление о предоставлении "гектара" и другие необходимые документы можно будет направлять через портал госуслуг", - подчеркнул Мишустин. Он отметил, что "уполномоченные органы теперь займутся и образованием земельных участков с использованием федеральной информационной системы на Дальний Восток". На его взгляд, "это значительно упростит процедуру предоставления гражданам участков и вовлечение земель в хозяйственный оборот".