Проект создания "Карбоновой долины" в Оренбургской области оценивается в 30 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Стоимость реализации проекта первой в России действующей системы по улавливанию и захоронению углерода, предложенного компанией "Газпром нефть", оценивается в 30 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в правительстве Оренбургской области.

Ранее проект Оренбургской области "Карбоновая долина" - новая отрасль улавливания и хранения СО2" вошел в окружную инициативу Приволжского федерального округа "Новые производственные технологии" и был одобрен куратором ПФО - вице-премьером России Дмитрием Чернышенко и председателем правительства России Михаилом Мишустиным в реализации инициативы округа "Новые производственные технологии".

"С инициативой инвестировать проект в Оренбургской области по улавливанию и захоронению углерода выступило ПАО "Газпром нефть". В настоящее время проект находится в проработке. Ориентировочный объем инвестиций - 30 млрд рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным властей Оренбуржья, ни в одном регионе России пока нет действующей системы по улавливанию и захоронению углерода. Пилотный проект в Оренбургской области планируют реализовать в 2022-2030 годах. Инициатива затронет такие отрасли как энергетика, металлургия и нефтехимия.

"Также реализация данной инициативы может являться частью производственной цепочки производства "голубого" водорода. Это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода", - отмечается в ответе на запрос.

Импульс для развития области

Реализация проекта "Карбоновой долины", как полагают в правительстве Оренбургской области, должна оказать значительное влияние на социально-экономическое развитие Оренбургской области. В частности, инициаторы проекта планируют, что на начальном этапе потребуется создание новых рабочих мест и соответствующих подразделений как в структуре "Газпром нефти", так и в структурах предприятий металлургии и энергетики, которые будут улавливать свои дымовые газы и передавать их на утилизацию. Формат промышленного кластера указан в перспективных планах.

При этом речь идет о создании около 7 тыс. рабочих мест к 2030 году. Более 300 человек намерены трудоустроить дополнительно непосредственно на предприятии ООО "Газпромнефть - Оренбург". Остальные рабочие места планируется создать на других предприятиях региона, которые войдут в инфраструктуру по сбору и улавливанию СО2, а также будут обеспечивать ее функционирование.

Как уточняется в ответе на запрос ТАСС, финансирование проекта предполагается из внебюджетных источников. Однако власти прорабатывают вопрос государственной поддержки инициативы.

Оренбургская область не исключает, что к функционированию создаваемого хаба постепенно смогут подключиться крупнейшие нефтехимические и металлургические предприятия Республики Башкортостан и Челябинской области. "Проект "Карбоновая долина" - новая отрасль улавливания и хранения СО2" является новым, поэтому опыт реализации пока отсутствует. На сегодняшний день запросов по указанной инициативе со стороны других субъектов Российской Федерации в правительство Оренбургской области не поступало", - отмечается в ответе на запрос.

Мировой опыт утилизации углерода

Технология по улавливанию и захоронению углерода, как уточнили в правительстве Оренбургской области, уже применяется в других странах для улучшения экологической ситуации и существенного снижения количества выбросов. В качестве примера власти приводят США, где технология используется для снижения углеродного следа предприятий и направлена на снижение выбросов в атмосферу СО2, который, как считается, способствует глобальному потеплению.

"В России пока действующей системы по улавливанию и захоронению углерода нет ни в одном регионе. При этом у "Газпром нефти" в Сербии уже есть проект по сбору и очистке природного газа с высоким содержанием углекислого газа с объемом закачки около 100 тыс. тонн СО2 в год. Суммарная мощность эксплуатируемой в мире инфраструктуры по улавливанию СО2 по состоянию на 2020 год составляла 40 млн тонн в год", - говорится в ответе.

"Газпромнефть - Оренбург" (дочернее добывающее общество "Газпром нефти") работает на территории трех районов Оренбургской области, занимает второе место по уровню нефтедобычи в регионе. Производственная деятельность ведется на 11 лицензионных участках, включающих в себя девять месторождений углеводородного сырья. Численность сотрудников предприятия - свыше 1 100 человек. Как уточняется на сайте компании, за десять лет деятельности в Оренбургской области накопленная добыча "Газпромнефть - Оренбурга" достигла 40 млн тонн нефтяного эквивалента.