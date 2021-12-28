В Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту прав граждан при потребкредитовании

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, направленный на повышение уровня защиты прав граждан при потребительском кредитовании. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается включение в расчет ПСК (полной стоимости кредита) любых платежей заемщика в пользу кредитора и третьих лиц, в том числе по оплате их услуг, предлагаемых заемщику при предоставлении потребительского кредита. При этом включение в расчет ПСК платежей не зависит от того, за счет собственных либо заемных средств они уплачиваются заемщиком. Также в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки предусмотрена норма по ограничению сроков необеспеченных потребительских кредитов (займов). Договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий 5 лет.

Также увеличен "период охлаждения" в отношении предлагаемых кредитором дополнительных услуг. Такой период исчисляется со дня выражения заемщиком согласия на оказание этой услуги или совокупности этих услуг до дня первого платежа в соответствии с договором потребительского кредита (займа), увеличенного на 5 календарных дней. При этом данный срок в любом случае не может быть меньше 14 календарных дней. Кредитор также будет обязан предложить заемщику альтернативный вариант потребительского кредита (займа) на сопоставимых условиях без приобретения заемщиком таких услуг с расчетом по нему ПСК.

Для приведения своей деятельности участниками финансового рынка в соответствие с требованиями, устанавливаемыми законопроектом, предусматривается отсрочка вступления в силу положений законопроекта на 180 дней после дня его официального опубликования.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, Николай Журавлев отметил, что законопроект подготовлен в целях защиты прав потребителей финансовых услуг и направлен на совершенствование порядка расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) в части более точной оценки расходов заемщика, связанных с его получением. "Реализация предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать повышению уровня защиты прав граждан при потребительском кредитовании и повышению информированности граждан о реальных расходах на кредитный продукт", - подчеркнул сенатор.