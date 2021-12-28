Набсовет "Открытия" одобрил прекращение полномочий переходящего в "Почта банк" Пахомова

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет банка "Открытие" проголосовал за досрочное прекращение полномочий члена правления Александра Пахомова с 30 декабря 2021 года, говорится в сообщении кредитной организации.

"Прекратить досрочно полномочия члена Правления ПАО Банк "ФК Открытие" Пахомова Александра Владиславича 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении банка.

В начале декабря наблюдательный совет "Почта банка" одобрил назначение Пахомова на должность президента - председателя правления "Почта банка".

Пахомов был назначен на пост главы блока сети и розничного бизнеса банка "Открытие" в феврале этого года. До прихода в "Открытие" Пахомов более 10 лет проработал в группе ВТБ. С начала 2018 года возглавлял блок управления региональной сетью в группе "Открытие" и отвечал за объединение банков "Открытие" и Бинбанка. С октября 2018 года входит в правление банка "Открытие".