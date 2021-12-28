Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за девять месяцев 2021 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Норильского никеля" одобрили дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года из расчета 1523,17 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Таким образом, "Норникель" направит на выплату дивидендов 232,84 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 января 2022 года.

Дивиденды компании за аналогичный период прошлого года составили 98,64 млрд рублей, или 623,35 рубля на обыкновенную акцию.

Акционерное соглашение

Действующее до 1 января 2023 года акционерное соглашение (было подписано "Интерросом", "Русалом" и Crispian в 2012 году) предполагает, что "Норникель" платит дивиденды в размере не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% показателя EBITDA, но не менее $1 млрд.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 35,95% акций), "Русал", основанный Олегом Дерипаской, (26,25% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4% акций).

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.