"Дочка" Росатома объявила о рекордном портфеле зарубежных заказов в $22 млрд

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский экспортер и один из крупнейших мировых поставщиков урановой продукции "Техснабэкспорт" (торговая марка Tenex, предприятие госкорпорации "Росатом") объявил о рекордном портфеле зарубежных заказов по итогам 2021 года - $22 млрд. Как сообщила во вторник пресс-служба компании, объем выручки Tenex в текущем году превысил $2,6 млрд "за счет работы по традиционным и новым направлениям бизнеса".

"2021 год стал рекордным для нас по основным показателям коммерческой деятельности. Портфель зарубежных заказов группы компаний Tenex достиг $22 млрд", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Техснабэкспорт" Сергея Полгородника.

Как подчеркивается в сообщении, за прошедший год был подписан 31 новый контракт на поставку урановой продукции с заказчиками из семи стран. Особо отмечается заключение между входящей в группу Tenex компанией Uranium One Holding N. V. и канадской Alpha Lithium Corporation соглашения с целью получения доступа к разработке литиевого месторождения в Аргентине. Кроме того, в декабре 2021 года была закрыта сделка по продаже Uranium One Investments Inc. всех акций своей дочерней организации Uranium One Americas, Inc. (США) американской компании Uranium Energy Corp., что стало продолжением реализации стратегии оптимизации портфеля урановых активов Tenex.

"Мы проделали большую работу, чтобы сделка была заключена на взаимовыгодных для обеих сторон условиях. Группа компаний Tenex продолжает сотрудничать с партнерами в США в рамках нашего основного бизнеса - мы своевременно осуществляем поставки урановой продукции в рамках имеющихся контрактных обязательств, участвуем в тендерных процедурах с конкурентоспособными предложениями. По итогам 2021 года в рамках установленных в СПАР механизмов нами законтрактован практически весь доступный объем экспортных лимитов до 2028 года", - прокомментировал Сергей Полгородник.