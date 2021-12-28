"Газпром", "Транснефть" и "Аэрофлот" повышают показатели по импортозамещению ПО

МОСКВА, 28 декабря./ТАСС/. "Газпром", "Транснефть" и "Аэрофлот" повышают показатели по импортозамещению программного обеспечения (ПО). Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"Газпром" ведет системную работу по импортозамещению, в том числе в области программного обеспечения. В рамках исполнения директивы правительства Российской Федерации разработана и согласована с Минцифры и АНО ЦКИТ (Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ - прим.ТАСС) стратегия цифровой трансформации ПАО "Газпром". Вопрос об утверждении стратегии будет внесен на рассмотрение совета директоров компании", - отметили в "Газпроме".

В "Газпроме" также добавили, что компания уже сейчас применяет преимущественно отечественные решения в задачах автоматизации технологических процессов. На отечественных программных платформах развиваются собственные экосистемы, IT-решения и интеграционные механизмы с информационными системами федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов). "В компаниях группы внедряется налоговый мониторинг с использованием отечественной IT-платформы. "Газпром" участвует в пилотном проекте ФНС России по интеграции информационных систем компаний-участников налогового мониторинга с информационной системой налоговой службы АИС "Налог 3"", - уточнили в компании.

Позиция "Транснефти"

Вице-президент компании "Транснефть" Андрей Бадалов отметил, что в последние месяцы компания совместно с Минцифры проводила серьезную работу по определению ключевых задач и показателей в области технологической независимости в сфере программного обеспечения и вычислительной техники. Эта работа велась в рамках согласования стратегии цифровой трансформации (ЦТ).

"Мы вышли на целевые значения по импортозамещению в соответствии указаниями президента России и директивами правительства", - уточнил Бадалов. "Кроме того, 100%-ная дочерняя компания "Транснефти" "Транснефть-Технологии" ведет масштабную работу по созданию полностью отечественной системы диспетчерского и технологического управления, а совместно с несколькими российскими компаниями - современную платформу цифровизации строительства", - добавил вице-президент компании.

Бадалов уточнил, что эти и другие проекты, в том числе создаваемая на базе отечественного ПО система корпоративного управления, "подтверждают серьезность намерений и реальных шагов "Транснефти" в сфере технологической независимости".

"Понятно, что это трудная работа, не все вопросы и проблемы известны, возможны сложности на этом пути и соответствующая корректировка тактических решений. Но стратегия одна - добиться технологической независимости в ключевых сферах деятельности компании. Уверены, что нам удастся сохранить сформировавшийся позитив в рамках совместной работы с Минцифры, и при поддержке министерства решить поставленные задачи", - заключил он.

Позиция "Аэрофлота"

В свою очередь заместитель гендиректора по информационным технологиям "Аэрофлота" Сергей Крылов отметил, что компания с вниманием подходит к вопросам обеспечения импортонезависимости на базе российских информационных технологий. "Этот вектор заложен в стратегии цифровой трансформации Аэрофлота до 2024 года, которая была разработана с учетом и во исполнение правительственных директив и поддержана на государственном уровне", - добавил он.

По информации Минцифры, в рамках стратегий каждая из этих госкомпаний запланировала рост инвестиций на цифровую трансформацию (суммарно 2022-2024 годы к 2019-2021 годам) как минимум в 2 раза, одновременно вложения в отечественные решения увеличатся не менее чем в 3 раза, при этом доля отечественных программно-аппаратных комплексов и ПО превысит 70%.