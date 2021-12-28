Постоянная зона таможенного контроля в Приморье позволит ускорить выгрузку контейнеров

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Постоянная зона таможенного контроля (ПЗТК) открыта во вторник в поселке Врангель Приморского края в рамках реализации первого этапа проекта развития контейнерной площадки на базе Универсального производственно-перегрузочного комплекса "Восточный порт". Она позволит сократить временные затраты на проведение досмотровых операций и увеличить пропускную способность терминала, сообщила пресс-служба порта.

"Открытие новой контейнерной площадки и организация на ее территории ПЗТК помогут решить существующие проблемы скопления контейнеров в порту Восточный, а также значительно ускорит их выгрузку и отправку получателям без снижения эффективности таможенного контроля", - цитирует пресс-служба начальника Находкинской таможни Константина Бондарева.

Поясняется, что ПЗТК открыта в рамках реализации первого этапа проекта развития контейнерной площадки на базе Универсального производственно-перегрузочного комплекса АО "Восточный Порт" (ППК-1). С учетом проведения плановых мероприятий, в том числе по установке мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, таможенная зона на территории Врангеля позволит сократить временные затраты на проведение досмотровых операций, внедрение в производственные процессы программного обеспечения, нацеленного на передачу информации о контейнерах в онлайн-режиме, позволит увеличить пропускную способность терминала.

"В текущий момент мы активно ведем работу по диверсификации бизнеса и планируем привлечение всех грузов, в том числе контейнерных. "Восточный порт" обладает соответствующими технологическими возможностями для устойчивой логистики экспортно-импортного контейнерного грузопотока на мощностях Универсального комплекса", - приводятся в сообщении слова директора по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирины Ольховской.

Планируется, что в ходе реализация первого этапа проекта будет обеспечена погрузка на платформы до 3 000 TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера) в месяц, отправку и прием 30 контейнерных поездов в месяц. Объем складского хранения составит до 2 500 TEU. Текущая мощность терминала составляет порядка 29 000 TEU в год, под контейнеры задействовано два причала. В 2022 году в рамках второго этапа будет выделено три причала, с учетом модернизации и покупки новой техники мощность комплекса достигнет практически 90 000 TEU. Третий этап, который предполагает полномасштабное использование всех четырех причалов, увеличит мощность до 117 000 TEU. Общий объем инвестиций в данный проект составит свыше 800 млн рублей.

По оценкам специалистов Находкинской таможни, контейнерооборот в 2021 году увеличился на 30% в сравнении с 2020 годом, через порт Восточный ввезено более 170 тыс. контейнеров. Сегодня маршрут доставки товаров из Азии проходит через восточные портовые терминалы в регионы России и страны Евросоюза, что сокращает сроки доставки грузов и минимизирует транспортные тарифы.

О компании

АО "Восточный порт" (мкр. поселок Врангель, Приморский край) - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.