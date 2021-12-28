Цена газа в Европе за день снизилась на 2%

ТАСС, 28 декабря. Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник смогла частично отыграть утреннее снижение, она поднялась выше $1 200 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа за день составило чуть более 2%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 223 за 1 тыс. куб. м, или €104,555 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.

Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 года составит $280 за 1 тыс. куб м.