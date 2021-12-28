Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,55-0,99%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Рост вслед за иностранными площадками и большинством сырьевых товаров продолжился во вторник на российском рынке акций. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 0,99%, до 3 777,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,55%, до 1 611,75 пункта. Доллар по состоянию на 20:46 мск вырос на 0,32%, - до 73,75 рубля, евро - на 0,25%, до 83,43 рубля.

"В США началось так называемое ралли Санта-Клауса - подъем рынка, который часто наблюдается в короткий период сразу после католического Рождества и до первых дней нового года. Январские переговоры по линии РФ-США подтверждаются, что дополнительно воодушевило покупателей рублевых активов", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем суточные темпы распространения коронавируса в мире во главе с омикрон-штаммом показывают обескураживающие цифры. "По данным на 27 декабря, число подтвержденных случаев выросло сразу на 1,4 млн", - добавил эксперт.

Цены на нефть при этом пока не испытывают особой нервозности ни в свете вирусного давления, ни в ожидании заседания министерского комитета ОПЕК+, намеченного на 4 января. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $78,9 за баррель.

Рынок акций

В лидерах роста вторника - бумаги АФК "Системы" (+4,79%), Qiwi (+3,58%), расписки Globaltrans (+3,53%), а также акции "Алросы" (+2,96%) и "Роснефти" (+2,63%).

"Бумаги "Системы" чувствовали себя лучше рынка на фоне продолжения программы обратного выкупа акций, которая уже завершилась на 94%. Менеджмент холдинга ранее заявлял, что сумма байбэка может быть увеличена, и теперь на рынке ждут новостей в этом отношении", - пояснила аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.

Хуже рынка торговались "М.Видео" (-3,34%), Petropavlovsk (-2,56%), "префы" "Транснефти" (-1,83%) и ФСК ЕЭС (-1,06%).

Прогноз на 29 декабря

Российский рынок даже на невысоких оборотах может выйти за круглую отметку 3 800 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Александр Бахтин. По оценкам "БКС Мир инвестиций", 29 декабря индекс может формироваться в пределах 3 725-3 825 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73-74 рубля.

В "Фридом Финанс" завтра также ждут повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи и котировок доллара и евро к рублю составляют 3 725-3 935 пунктов, 73,35-74,15 рубля и 83,15-84,05 рубля соответственно.