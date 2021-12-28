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Пандемия COVID-19

CNBC: Apple ограничила посещение своих магазинов в Нью-Йорке из-за омикрон-штамма

При этом покупатели по-прежнему могут забирать свои оплаченные в интернете заказы с улицы

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Американская компания Apple ограничила посещение своих магазинов в Нью-Йорке из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на данные компании.

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Компания временно запретила личное посещение магазинов, при этом покупатели по-прежнему могут забирать свои оплаченные в интернете заказы с улицы. В общей сложности ограничения коснулись 11 магазинов Apple в Нью-Йорке.

"Мы на постоянной основе следим за ситуацией и подстраиваем ограничения таким образом, чтобы они способствовали благополучию наших клиентов и сотрудников", - указывается в заявлении представителей Apple. Ранее в текущем месяце компания временно приостановила работу нескольких своих магазинов в разных американских штатах.

На прошлой неделе омикрон-штамм стал доминирующим в США. На него приходилось 73,2% заражений за неделю. Доля доминировавшего до этого дельта-варианта коронавируса снизилась до 26,6%. В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 52,9 млн, умерли 819,4 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 4,3 млн человек, умерли более 38,5 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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