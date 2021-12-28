В Петербурге погасили долги по зарплате перед работниками обанкротившегося "Метростроя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Выплаты по заработной плате сотрудникам обанкротившегося ОАО "Метрострой", занимавшегося строительством метрополитена в Петербурге, произведены в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня проведен второй транш авансовых платежей за аренду оборудования от АО "Метрострой Северной Столицы" в адрес ОАО "Метрострой". Средства направляются на погашение долга по заработной плате перед работниками предприятия. Конкурсный управляющий начал перечислять на банковские карты метростроевцев последние платежи", - рассказали в пресс-службе.

Размер второго транша для погашения оставшихся долгов по зарплате составил 200 млн рублей. Деньги перечислили после того, как новый подрядчик строительства метрополитена, АО "Метрострой Северной Столицы", получил аванс на продолжение строительства двух линий городского метрополитена. В соответствии с производственной программой подрядчик оплатил долгосрочную аренду техники и оборудования у ОАО "Метрострой". Полное погашение долгов по заработной плате перед метростроевцами производится из этих средств.

Ранее на погашение долгов по зарплате было направлено 270 млн рублей. Совокупная сумма долга - премиальная часть заработной платы за сентябрь и октябрь текущего года, а также выходное пособие - составляет 332 млн рублей (без учета НДФЛ и страховых взносов в ПФ).

Это касается всех 3,1 тыс. человек, или 86% от общего количества работников, числившихся ранее в ОАО "Метрострой" и трудоустроившихся в штат АО "Метрострой Северной столицы". Около 300 человек - 6,7% - остались в штате "старого" "Метростроя" с целью организации работы в условиях банкротства предприятия. И еще 7,3% нашли другую деятельность или вышли на пенсию.

Единственный подрядчик

В конце августа этого года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" и ряд его дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", была признана банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании была введена процедура конкурсного производства.

ОАО "Метрострой" ведет свою историю с 1941 года, она занималась строительством всех станций метро в городе, а также монтажными работами на других крупных объектах в Петербурге. В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой переданы в собственность города. В октябре 2021 года распоряжением правительства РФ компания "Метрострой Северной столицы" была наделена статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метро в Петербурге.