Порошенко заявил, что Украина из-за несвоевременной закупки газа потеряла $7 млрд

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Потери Украины вследствие того, что она вовремя не закупила газ, составляют $7 млрд. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко в интервью "5 каналу".

"В начале этой зимы у "Нафтогаза Украины" было более $2 млрд <...>. На них надо было купить газ. Газ тогда стоил $100-200 [за 1 тыс. куб. м] - в 10 раз дешевле, чем сегодняшняя цена. Вследствие этого за год нет этих 2 млрд, они исчезли. <...> [Глава "Нафтогаза" Юрий] Витренко подписал заявку в правительство о том, что, чтобы ему покрыть эти разрывы, ему еще нужно $5 млрд", - отметил Порошенко. Таким образом, по его словам, потери Украины составили $7 млрд.

По мнению Порошенко, это может считаться "кражей", за которую должен нести ответственность президент страны Владимир Зеленский. "Кто несет ответственность за потерю, убытки или кражу - придумайте любое название - $7 млрд? Господин Зеленский, если вы не называете и не привлекаете к ответственности тех, кто <...> совершил это преступление <...>, то это означает, что этот вопрос непосредственно к вам, - вы способствовали тому, чтобы эти доллары были украдены", - полагает бывший президент.

24 декабря заместитель руководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил на брифинге, что украинские власти проводят переговоры с газодобывающими компаниями и надеются в ближайшее время остановить рост цен на голубое топливо в стране.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.