Чубайс назвал определение целей энергоперехода важнейшим достижением России в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал одним их важнейших достижений России в уходящем году определение целей энергетического перехода. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

"Речь идет о крупнейшем проекте, который в XXI веке должен изменить страну. И он сравним с ситуацией в России в 1991 - 1992 годах, когда была выбрана цель - строительство рыночной экономики. Сегодня, в конце года, можно спокойно и уверенно сказать, что этот рубеж пройден. У нас не было целеполагания в энергопереходе до 2021 года, сегодня оно у нас есть в абсолютно признанном международном формате, и это одно из важнейших достижений уходящего года", - сказал Чубайс.