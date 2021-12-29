Первое на юге России производство экспресс-тестов на COVID-19 открыли в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Первое на юге России производство экспресс-тестов, в том числе на коронавирус, открыли в среду в Симферополе.

Предполагается, что Крым сможет стать covid-free территорией после введения экспресс-тестирования с использованием тестов собственного производства

"Поздравляю всех нас с открытием первой на юге России площадки по производству экспресс-тестов. Это очень важно, потому что будут проводиться экспресс-тесты на различные инфекционные заболевания, в том числе ковид. Эта площадка поможет выполнить поручение президента России по увеличению количества тестирований в регионах", - сообщила на церемонии вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Соглашение о намерениях по выпуску экспресс-тестов подписали 21 октября 2021 года между советом министров республики и компанией "Уайт продакт".

В пресс-службе корпорации уточнили, что производство налажено в Симферополе на предприятии "Крымтест". Планируемая мощность - до 100 тыс. экспресс-тестов в месяц. Производимые экспресс-тесты состоят из премиальных компонентов и позволяют выявить существующие штаммы коронавируса, в том числе и омикрон-вариант. Сборка экспресс-тестов будет проходить с соблюдением необходимых санитарных требований, в том числе и к стерильности производства. В ближайшее время здесь будет осуществляться наработка пилотной партии продукции для регистрации в Росздравнадзоре.

Глава Крыма Сергей Аксенов в конце октября заявил, что власти планируют ввести экспресс-тестирование от коронавируса после того, как их производство запустят в республике. Экспресс-тестирование планируют также использовать в аэропортах, гостиницах и при въезде в регион во время туристического сезона 2022 года.