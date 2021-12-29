Строительство комплекса "Нижнекамские термы" в Татарстане завершится летом 2022 года

КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Строительство оздоровительного комплекса "Нижнекамские термы", который включает в себя сауны, бани, термальный бассейн, будет завершено летом 2022 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Татарстана Рамиль Муллин.

"Интересный проект, появится порядка 30 бань, элементы аквапарка. И я думаю, он станет точкой притяжения в городе. Ежедневно комплекс смогут посещать около 4 тыс. человек. На данный момент сдача запланирована летом 2022 года. Произошло удорожание проекта, которое немного затормозило строительство. Объем инвестиций увеличился примерно на 70% от первоначально запланированных. Сейчас он оценивается в 700 млн рублей", - сказал Муллин.

По его словам, работы в комплексе завершены на 90%. "Срок окупаемости инвесторы заявляют в 3,5 года. Как это будет, покажет время", - сказал Муллин.

Он подчеркнул, что комплекс должен стать одним из элементов инфраструктуры для привлечения туристов. "Нужно думать, чем еще привлекать людей. Человек не может приехать только в баню. Поэтому важно развивать туристическую инфраструктуру, сферу услуг. Город должен раз в месяц проводить крупные мероприятия: спортивные, культурные и т. д.",- сказал Муллин.