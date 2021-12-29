Госдума в январе продолжит обсуждение моратория на штрафы за неустановку "умных" счетчиков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Госдума в январе возобновит обсуждение моратория на штрафы для энергосбытовых компаний, которые не устанавливают интеллектуальные счетчики потребленной электроэнергии. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.

Соответствующий законопроект, подготовленный кабмином, ранее был рассмотрен в первом чтении. Как сообщалось, согласно действующему законодательству с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии. С 1 января 2022 года они должны устанавливать только интеллектуальные приборы учета и менять изношенные счетчики на интеллектуальные.

"Практически полтора года прошло с принятия этого законопроекта, действительно, энергосбытовые компании устанавливали приборы учета в случае их выхода из строя, но устанавливали обыкновенные. И обязанность по установке интеллектуальных приборов была отнесена на 1 января 2022 года. Действительно, такая норма на будущий год должна вступить в действие, но при этом также подготовлен законопроект, который административную ответственность за неустановку интеллектуальных приборов учета с компаний снимает. Этот законопроект легитимизирует те решения, что уже были приняты на уровне правительства, и сейчас законопроект готовится ко второму чтению, до 15 января - внесение поправок. Я думаю, он будет принят достаточно быстро", - сказала Разворотнева.

Документ предполагает, что сетевые компании не будут привлекаться к административной ответственности за неустановку интеллектуальных счетчиков до 2024 года.

Разворотнева пояснила, что в целом законодательство, регламентирующее установку "умных" счетчиков энергосбытовыми компаниями, может нуждаться в доработке. "Дело в том, что подобные меры дали бы результат, если бы не отдельные приборы учета устанавливали взамен вышедших из строя, а дома оснащали интеллектуальными системами учета, они и статус бы другой имели как общедомовое имущество. Сейчас у энергетиков даже нет понимания, как это будет оформляться юридически, потому что приборы учета индивидуальные - это личное имущество граждан. И как за деньги энергетиков установить этот личный прибор учета, как его передавать гражданам, ставить на учет, там огромное количество нерешенных вопросов", - сказала депутат.

Она добавила, что в условиях моратория на штрафные санкции может получиться так, что энергетики будут пренебрегать обязанностью установки интеллектуальных счетчиков. "В нынешних условиях это половинчатое решение, и я не исключаю, что в связи с отменой ответственности эти "умные" приборы тоже устанавливаться не будут, потому что это не имеет смысла: установить один прибор на квартиру - и для чего? Дух закона, который был заложен, на мой взгляд, пока не реализуется. Энергетики, конечно, активно добиваются пересмотра этого законопроекта, скажем так, я этого не исключаю", - резюмировала депутат.