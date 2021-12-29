Минпромторг ожидает первую заявку на СПИК по электромобилям в январе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минпромторг ожидает первую заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по электромобилям в январе 2022 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Первую заявку на СПИК по электрокарам ожидаем в январе", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что на начальном этапе производство электромобилей в рамках СПИК подразумевает сборку авто в режиме SKD (сварка - окраска - сборка) с последующим углублением локализации.

"В электротранспорте немного проще организация производства и компонентов. Там нет двигателя внутреннего сгорания, механической или автоматической коробки, задних мостов. С одной стороны, все проще, с другой - сложнее с точки зрения емкости батарей. Будущее за тем, кто изобретет батарею с емкостью хранения электричества больше, чем есть сегодня у конкурентов", - объяснил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, на начальном этапе производства добавленная стоимость внутри страны будет плюсом для экономики, какой бы она ни была с точки зрения коэффициента локализации электромобилей.

"Это новые рабочие места, это налоги. А вот если ты завозишь готовые авто из-за рубежа, ты не добавляешь компетенций, не создаешь школ, не развиваешь специальности. Ты просто закупаешь эту продукцию. Максимум, чему ты научишься - это обслуживать эти машины на сервисе", - добавил он.

В декабре глава Минпромторга заявил, что министерство прорабатывает возможность заключения специнвестконтрактов для производства легкового электромобиля "Камаза" и электрической модели компакт-класса "Автотора".

В ноябре заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов сообщил, что министерство планирует начать конкурсный отбор заявок производителей электротранспорта на заключение СПИК 2.0 в начале 2022 года. Позднее сообщалось, что министерство в феврале также начнет сбор заявок на СПИК по аккумуляторам для электромобилей.