Около 10 производств запустят в ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2022 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Не менее десяти производств, в том числе лекарств и микроэлектроники, запустят в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в 2022 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"На площадках особой экономической зоны в "Алабушево" и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медицинских изделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску: одни компании только завершают строительство, другие уже отладили производственные процессы и готовы к выходу на запланированные мощности. Объемы вложений инвесторов в эти проекты составят 10,6 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Владимира Ефимова.

В департаменте уточнили, что всего в ОЭЗ не менее десяти инвестиционных проектов войдут в производственную фазу в 2022 году, и новые заводы станут центром притяжения квалифицированных кадров. "Предприятия, планирующие открытие в следующем году, создадут порядка полутора тысяч рабочих мест. Наиболее востребованной специализацией станет сфера медицинских технологий. Выпуском фармацевтических препаратов и медицинских изделий будут заниматься порядка 70 процентов новых сотрудников", - сказал руководитель департамента Александр Прохоров.

Основной территорией выпуска новой продукции в 2022 году выступит площадка "Печатники", где семь резидентов реализуют проекты в формате brownfield, сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

"Резиденты используют возможности готовых помещений с инженерной инфраструктурой для более быстрого запуска производства. Такой формат требует меньших вложений и позволяет эффективно работать как крупным компаниям, так и компактным высокотехнологичным производствам. При этом льготный налоговый режим на всех площадках ОЭЗ Москвы дает возможность вкладывать высвободившиеся средства в новые разработки. Так, за все время работы ОЭЗ "Технополис Москва" резиденты сэкономили 3,4 млрд рублей", - отметил он.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.