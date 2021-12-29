МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц в городе. Инвесторы получат льготы, сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы реализует программу создания в городе новых гостиниц. Постановления правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин. Предусмотренными программой мерами поддержки смогут воспользоваться инвесторы, строящие новые гостиницы либо приспосабливающие для этих целей существующие здания, находящие в городской собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация программы будет способствовать развитию гостиничной инфраструктуры, увеличению номерного фонда, привлечению инвестиций в гостиничную отрасль Москвы, а также эффективному использованию городского нежилого фонда.

"В период пандемии коронавируса гостиничная отрасль и туризм в целом оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. В "предковидном" 2019 году Москва приняла рекордные 25,1 млн туристов. В 2020 году столица России могла бы побить этот рекорд, но пандемия остановила рост турпотока. По итогам 2020 года Москву посетили 13,6 млн туристов - на 46% меньше, чем в 2019 году. В январе-сентябре 2021 года в столице побывали 14,9 млн туристов, а средний уровень загрузки гостиниц составил 61,6%. В перспективе, после снятия ограничений на въезд в РФ с учетом введения электронных виз, прогнозируется значительное увеличение туристского потока", - добавили в пресс-службе.

Меры поддержки

Как уточнили в пресс-службе, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда на территории города правительство Москвы предоставит льготы по платежам за землю инвесторам, реализующим проекты строительства гостиниц. Подать заявление на получение специального статуса инвестпроекта по созданию мест приложения труда и соответствующей льготы застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

Право на получение льгот получат проекты, соответствующие ряду условий, среди которых следующие: одним из основных видов разрешенного использования земельного участка, на котором реализуется проект, должно быть "гостиничное обслуживание"; общая площадь гостиничного объекта должна составлять не менее 3 тыс. кв. м; в течение года после ввода в эксплуатацию объект должен пройти классификацию и соответствовать категориям - три, четыре или пять "звезд"; объект должен использоваться для ведения деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания - также возможно заключение договоров с гостиничными операторами.

Также для размещения гостиниц правительство Москвы предоставит объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города. Первоначальная ставка арендной платы будет определяться по итогам аукциона. Срок аренды составит 20 лет. Однако после проведения необходимых работ по капитальному ремонту объекта или работ по сохранению объекта культурного наследия арендаторы получат право перейти на льготную ставку аренды в размере 1 рубль за 1 кв. м.

Для получения льготы должен быть выполнен ряд условий. Например, вновь открытая гостиница должна пройти классификацию и соответствовать категориям - три, четыре или пять "звезд". Также она должна относиться к одному из следующих видов: "городская гостиница (отель)" или "гостиница, расположенная в здании, являющемся объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия и (или) объектом, составляющим предмет охраны исторического поселения". И не менее 75% от общей площади объекта должно использоваться под номерной фонд.

"Не допускается использование всего объекта или его части под апартаменты. Арендатор обязан приступить к оказанию гостиничных услуг: не позднее 18 месяцев - при необходимости проведения работ по капитальному ремонту; не позднее пяти лет - при необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия", - добавили в пресс-службе.