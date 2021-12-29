Объем инвестиций в реформу ТКО в 2021 году составил более 30 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие системы обращения с отходами в 2021 году составил более 30 млрд рублей, на 2022 год одобрен выпуск облигаций на 100 млрд рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), подводя итоги года.

"В России каждый год образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), из них большая часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО как раз направлена на то, чтобы снизить этот показатель до 50% уже к 2030 году. Чтобы добиться этого, необходимы разные источники финансирования отрасли. У РЭО для этого есть ряд мер поддержки. Одна из них - это облигационные займы. Эту меру поддержки правительство одобрило в июне. И уже в этом году мы профинансировали пять проектов на 6,1 млрд рублей. А общий объем инвестиций в 2021 году составил более 30 млрд рублей. Все средства идут на развитие инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизацию старых", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

В пресс-службе отметили, что на 2022 год одобрен выпуск зеленых облигаций на сумму в 100 млрд рублей. Привлеченные деньги пойдут на создание и модернизацию предприятий по переработке и утилизации отходов.

"В 2021 году правительство выделило 1 млрд рублей регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Параллельно РЭО запустил пилотный проект по установке 10 тыс. фандоматов по приему тары в регионах. Россияне смогут получать бонусные рубли за каждую сданную стеклянную, пластиковую или алюминиевую банку. А в некоторых городах, например, в Белгороде, первые участники проекта уже получили скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг благодаря сдаче тары в фандоматы", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, подготовлен законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП), который вступит в силу в 2022 году. Он направлен на то, чтобы самих отходов становилось меньше. Новые правила позволят модернизировать экостандарты для компаний, те будут обязаны полностью отвечать за переработку упаковки. Согласно принципу "загрязнитель платит" производители либо сами будут заниматься утилизацией, либо будут платить экологической сбор. При этом ставка сбора будет тем ниже, чем экологичнее упаковка. Также РЭО подготовил перечень из 28 трудноперерабатываемых типов товаров и упаковки, которые можно заменить на экологичные альтернативы. С 2023 года Россия готовится к запрету на одноразовую пластиковую посуду.

"При этом в избежание подделки отчетов об утилизации, за счет которых экономят многие недобросовестные компании, РЭО начал разработку электронных реестров: предприятий по утилизации, упаковке, а также производителей товаров, товаров в упаковке", - уточнили в госкомпании.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.