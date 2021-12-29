"Единая Россия" намерена добиться установления льгот по догазификации во всех регионах РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" внесет законопроекты о льготной догазификации в парламенты еще 23 регионов РФ, где соответствующие правила еще не были приняты, в весеннюю сессию 2022 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе партии.

"Льготы сегодня существуют в 62 регионах. Наша задача, чтобы уже в весеннюю сессию такие решения были приняты во всех 85 субъектах РФ", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака, сказанные в ходе церемонии запуска нового газопровода в городе Кириллов Вологодской области.

Турчак отметил, что решение о частичном возмещении затрат по программе социальной газификации уже приняли власти Вологодской области. Дополнительные льготы распространили на ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров и многодетные семьи. Им компенсируют часть стоимости работ по разводке газа внутри участка и затрат на покупку минимально необходимого набора газового оборудования.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.