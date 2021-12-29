Проходку тоннелей для Большой кольцевой линии метро в Москве полностью завершили

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тоннелепроходка на Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена полностью завершена в Москве. Об этом сообщил в среду журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня историческое событие в метростроении не только нашего города, но и мировом метростроении: закончена проходка самого большого метрокольца в мире. В однопутном исполнении всего проложено 143 км подземных линий - это огромный объем, это целый город под городом, причем проходка велась в разных условиях. Одномоментно работали больше 20 тоннелепроходческих щитов, [диаметром] от 6 м до самых инновационных 10-метровых. Кроме того, на отдельных участках велась ручная проходка, в сложнейших геологических условиях, на глубине около 70 м. Вся эта работа завершена", - сказал Собянин после церемонии завершения проходки последнего тоннеля Большой кольцевой линии метро - двухпутного перегонного тоннеля между станциями "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".

По его словам, следующий этап строительства БКЛ - завершение работ на 10 станциях и в проложенных тоннелях, их обустройство.

"Надеюсь, что в течение года эта большая работа будет завершена. Хотел поблагодарить строителей за тот подвиг, который они совершили, проведя такую огромную, гигантскую сложнейшую работу, и поздравить всех с наступающим Новым годом - это хороший подарок для всего города, для москвичей, для всей страны", - заключил Собянин.

Строители, в свою очередь, сказали мэру, что "обязательно постараются закончить работы" на Большой кольцевой линии в 2022 году.

Девять с половиной лет под землей

Система тоннелей Большой кольцевой линии представляет собой симбиоз классических однопутных тоннелей и новых для Москвы двухпутных тоннелей большого диаметра. Тоннели большого диаметра проложены на двух участках: первый начинается от станции "Мневники" и заканчивается за станцией "Давыдково", второй начинается от станции "Текстильщики" и заканчивается за станцией "Кленовый бульвар". "Всего с 2012 года по 2021 год было пройдено более 143 км тоннелей в однопутном исчислении. В разные периоды на строительстве БКЛ работали 33 тоннелепроходческих [механизированных комплекса] (ТПМК), четыре из них - диаметром 10 м", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там отметили, что 18 марта 2020 года в Москве был зафиксирован мировой рекорд Гиннесса по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно на строительстве метро, - 23 щита, из них 13 - на Большой кольцевой линии. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Катаре в 2015 году - 20 ТПМК одновременно.

"Проходка тоннелей метро - сложнейший технологический процесс. Разнообразие геологических структур и плотная городская застройка, пересечение автомагистралей и железнодорожных путей - при строительстве БКЛ было необходимо решать широкий спектр технических и организационных проблем", - отметили в пресс-службе.

Большинство тоннелей БКЛ проходят глубже других линий. Выше радиальных линий Большая кольцевая проходит у станций "Петровский парк", "Каховская", "Электрозаводская", "Авиамоторная" и "Новаторская". В общей сложности БКЛ имеет 23 пересечения с другими линиями метро и 18 пересечений с МЦД и МЦК. Во время проходки тоннелей проводились дополнительные мероприятия, обеспечивающие бесперебойную эксплуатацию действующих объектов метрополитена, а также специальное укрепление железнодорожного полотна.

Кроме того, тоннели БКЛ проходят под пятью водными объектами в открытом русле: под Москва-рекой на перегонах "Нагатинский затон - Печатники" и "Терехово - Кунцевская"; под рекой Таракановкой на перегонах "Хорошевская - Народное ополчение" и "Хорошевская - Шелепиха"; под рекой Яузой между "Сокольниками" и "Электрозаводской"; под рекой Нищенкой между "Авиамоторной" и "Нижегородской"; под каналом "Карамышевское спрямление" на перегоне "Терехово - Народное ополчение". Наиболее глубокие тоннели проходят на участке от "Савеловской" до "Электрозаводской". Самой глубокой станцией БКЛ станет "Марьина Роща" - глубина тоннеля более 70 м.

"Последним пройденным тоннелем БКЛ стал двухпутный перегонный тоннель длиной 1,2 км от станции "Нагатинский затон" в сторону станции "Кленовый бульвар". Проходка была начата 10 марта и завершена 29 декабря. Тоннель проходит вдоль Нагатинского затона под Коломенской улицей на глубине от 15 до 22 м. Проходческие работы вел ТПМК Herrenknecht S-956 "Лилия" диаметром 10 м, изготовленный в Германии по заказу АО "Мосинжпроект" в 2015 году. Это первый щит большого диаметра, который ранее проложил первый двухпутный тоннель БКЛ - от станции "Мневники" до станции "Кунцевская", а также участвовал в строительстве Некрасовской линии метро", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро значится под номером 11, окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). На БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. На данный момент для пассажиров открыты 22 станции БКЛ.