"Россети" обеспечили энергоснабжение Мамонтовского месторождения нефти

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" (входит в группу "Россети") построила подстанцию "Суворовская" и новую линию электропередачи, а также реконструировала действующую ЛЭП Пыть-Ях - Лосинка для энергоснабжения Мамонтовского месторождения нефти, разработкой которого занимается компания "Роснефть". Об этом говорится в сообщении группы.

В частности, на подстанции "Суворовская" внедрены современные средства автоматизации, а также современное оборудование российского производства. Эффективная работа центра питания будет обеспечена за счет использования систем интеллектуального управления. При этом для высокоскоростной передачи информации построено 3,7 км волоконно-оптических линий связи, и специалисты смогут отслеживать более 1,4 тыс. сигналов телеметрии в режиме реального времени.

"Новые мощности позволят НК "Роснефть" полностью реализовать потенциал одного из старейших центров добычи углеводородов в Югре. За полвека здесь извлечено порядка 600 млн тонн нефти, а количество скважин превысило 1 тыс. По объему предполагаемых запасов Мамонтовское месторождение занимает восьмое место в России", - добавили в группе, указав, что "Россети Тюмень" ведет непрерывную работу по развитию сетевого комплекса северных регионов, где сосредоточены основные месторождения нефти и газа.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.