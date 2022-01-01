В России повышаются акцизы на виноматериалы и виноград

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Акцизы на виноград и виноматериалы с 1 января 2022 года повышаются в России на 3,2% и на 3,1% соответственно. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ.

Согласно документу, акциз на виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде, в 2022 году будет повышен до 32 рублей за тонну, на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло - до 33 рублей за литр.

Ставка на фруктовые вина, за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин, в 2022 году также будет составлять 33 рубля за литр (рост на 3,1%), на винные напитки, изготовляемые без добавления этилового спирта, - 43 рубля (рост на 4,9%), на игристые вина - также 43 рубля за литр (рост на 4,9%).

Акциз на сидр, пуаре и медовуху, а также на пиво с содержанием объемной доли этилового спирта от 0,5 до 8,6% увеличится на 4,3%, до 24 рублей за литр.

Ставка на пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% вырастет на 4,6%, до 45 рублей за литр.

Одновременно ставка на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков) увеличится на 4%, до 589 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, а на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских) - на 4%, до 471 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.