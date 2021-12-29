Глава Минпромторга считает необоснованными претензии ЕС по нарушению Россией норм ВТО

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает необоснованными обвинения Евросоюза в нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО). Политика импортозамещения была вынужденной мерой в связи с санкциями, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей - это первое", - сказал министр в интервью телеканалу РБК.

"Второе - когда мы говорим о санкциях. ну не мы их вводили. Если вы ввели санкции, мы должны производить свое, так называемое, импортозамещаться, но тогда к нам-то какие претензии?" - добавил он.

Мантуров также отметил, что никаких ограничений по кооперации с коммерческими компаниями нет.

Ранее Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках ВТО относительно "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков".

Как пояснили 26 декабря в Минэкономразвития РФ, требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО.