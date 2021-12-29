Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за девять месяцев в размере 26,5 рубля на акцию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Татнефти" на внеочередном общем собрании утвердили решение направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам января - сентября 2021 года по 26,5 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за шесть месяцев, следует из сообщения компании.

Список акционеров, имеющих право на получение выплат, фиксируется по состоянию на 10 января 2022 года.

Размер дивидендных выплат "Татнефти" за шесть месяцев 2021 года составил 16,52 рубля на акцию.

Компания, согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти", приходящаяся на акционеров группы, за девять месяцев по МСФО составила 144,29 млрд рублей, в то время как прибыль по РСБУ - 123,28 млрд рублей.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 23% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 40% акций.