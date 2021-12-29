Программа социальной газификации в Вологодской области охватит 20 тыс. домов

ТАСС, 29 декабря. Программа догазификации в Вологодской области включит в себя 20 тыс. домов. К тысяче домовладений уже подвели необходимое оборудование, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия" по итогам запуска нового газопровода и газораспределительной станции в городе Кириллов Вологодской области, в церемонии которого принял участие секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Социальная газификация охватит 20 тысяч домов в Вологодской области. Из них тысячу участков уже подключили за полгода действия программы, которую инициировала "Единая Россия" и поддержал президент. На участие в программе уже подано 6 тыс. заявок от жителей региона", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Сейчас в регионе уже началась подготовка к следующему этапу газификации - строительству газопровода-отвода от Кириллова до Липина Бора, отметил на своей странице в социальной сети "Вконтакте" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. К 2024 году природный газ придет в Белозерский, Вашкинский районы. В декабре 2023 года газопровод дойдет до Вытегорского района Вологодской области, а также Пудожского района Карелии. Всего в области газифицируют 21 район.

"Социальных объектов с печным отоплением в Вологодской области больше не будет. К 2024 году мы превысим среднероссийский показатель по газификации регионов РФ. Сейчас у нас - 63%, среднероссийский - 71%, а у нас будет - 75%", - сказал Кувшинников во время церемонии запуска газопровода.