Ростуризм представил для общественного обсуждения проект нового закона о туризме

В частности, в законе предлагается изменить определение туристического продукта. Если раньше под ним подразумевался продукт, включающий в себя проживание и транспорт, то теперь он будет включать в себя проживание и любую другую туристическую услугу. Сейчас турист, который приобрел только проживание в отеле и трансфер, в случае кризисной ситуации не может воспользоваться механизмом вывоза или получить компенсацию наряду с туристами, которые оплатили и отель, и авиабилеты. Благодаря нововведению туристы будут лучше защищены с юридической точки зрения, а турфирмы не смогут продавать туристические услуги, не вступая в реестр, пояснили в ведомстве.

В законопроекте обновлен понятийный аппарат отрасли, пересмотрена система финансовых гарантий туроператоров и правила работы турагентов, сделан акцент на качество и безопасность туристических услуг, а также на развитие кадрового потенциала отрасли, впервые сформулированы виды туристических маршрутов и введены принципы территориального развития, пояснили в пресс-службе Ростуризма.

В понятие "средства размещения" будут включены гостевые дома, кемпинги и специализированные транспортные средства размещения - круизные суда и поезда. Это позволит им участвовать в мерах господдержки. В законопроекте впервые прописаны понятия туристического маршрута, экскурсии и экскурсионной деятельности, а также туристических агрегаторов, которые должны будут указывать на своих сайтах более полную и корректную информацию, например, реальное количество звезд отелей.

Законопроектом также предлагается пересмотреть систему финансовых гарантий туроператоров и создать фонд коллективной ответственности. Туроператоры, работающие как на внутреннем, так и на выездном рынке, будут делать отчисления в фонд с каждого проданного тура. Предельный размер выплаты на каждого туриста в случае банкротства туроператора пока обсуждается, он может составить около 40 тыс. рублей на человека, отметили в Ростуризме. Деньги коллективного фонда будут храниться на счетах казначейства и направляться только на возмещение или вывоз туристов.

При этом туроператоры, которые будут делать взносы в фонд, будут освобождены от необходимости страхования своих обязательств. Исключение составят новые игроки рынка, для них эта обязанность будет сохраняться на протяжении первых двух лет работы. Сейчас размер страхования ответственности туроператора составляет минимум 5 млн руб., Ростуризм предлагает увеличить его до 25 млн рублей, чтобы повысить порог входа на рынок и укрупнить его. Альтернативой фонду могут стать эскроу-счета - специальные счета, на которых банки смогут замораживать деньги туристов. Туроператор получит доступ к этим средствам только после того, как исполнил свои обязательства перед клиентом.

Требования к работе турагентов и классификация туристических объектов

Законопроектом предусматривается создание профессиональных объединений турагентств - саморегулируемых организаций (СРО), членство в которых станет для турагентов обязательным. На базе СРО будет формироваться компенсационный фонд турагентов, отчисления в который будут делать они сами. Средства фонда могут быть направлены на поддержку турагентов в случае их финансовых сложностей.

Усилить качество и безопасность услуг позволит классификация туристических объектов. При этом классификацию отелей и горнолыжных трасс предлагается сделать обязательной, а гостевых домов, пляжей, санаториев и кемпингов - добровольной. Проводить классификацию смогут только аттестованные эксперты, которые будут включаться в соответствующий реестр на основании их соответствия требуемому уровню образования и опыта. В каждой организации, уполномоченной на проведение классификации, должно быть не менее двух таких экспертов, следует из предложений Ростуризма.

Полномочиями по контролю за классифицированными объектами предлагается наделить регионы. Законопроектом также предполагается введение невозвратного тарифа для отелей, чтобы они могли предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками.

Реестр туристических маршрутов и принципы территориального развития

В Ростуризме пояснили, что в проекте нового закона впервые сформулированы виды туристических маршрутов. Ведомство предлагает создать реестр национальных и региональных туристических маршрутов, а также маршрутов повышенной сложности. Ко всем маршрутам будут сформированы требования по безопасности и качеству. Также предлагается обязать туроператоров информировать туристов о возможности добровольного медицинского страхования во время поездок как за рубеж, так и внутри страны.

В законопроекте впервые заложены основы для территориального развития туризма, введены такие понятия, как мастер-план, туристический макрорегион, туристическо-рекреационный кластер федерального, регионального и местного значения, туристические моногорода, деревни и центры городов.

Ростуризм рассчитывает, что закон будет принят до конца 2022 года и вступит в силу в начале 2023 года. Ведомство готово обсуждать эти предложения и дорабатывать их с бизнесом и экспертами.