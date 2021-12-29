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Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия будут развивать кооперацию в авиастроении

Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия будут развивать кооперацию в авиастроении.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
Путин: союзные программы создадут лучшие условия для развития экономик РФ и Белоруссии
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