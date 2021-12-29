Правоохранители Молдавии опасаются воровства при пересчете долга перед "Газпромом"

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Решение парламента Молдавии о проведении аудита российско-молдавского АО "Молдовагаз" и его задолженности перед "Газпромом" недоработано и допускает возможность злоупотреблений. Такие выводы опубликовала в среду пресс-служба Национального антикоррупционного центра после экспертизы постановления.

"Отсутствие ясности в отношении круга объектов, подлежащих проверке, допускает возникновение коррупционных рисков. Национальный антикоррупционный центр рекомендует автору законопроекта четко и недвусмысленно обозначить границы проверки", - говорится в сообщении.

Кроме того, недостатки и нечеткость отмечены в параметрах по отбору аудиторской компании. "Проект лишь частично отвечает строгим требованиям законотворчества и прозрачности процесса принятия решений", - заключили правоохранители. Они также рекомендовали приложить к закону протокол переговоров с "Газпромом" об урегулировании вопросов задолженности за газ и продлении контракта на его поставку.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Правительство республики, которое является акционером "Молдовагаза", согласилось признать долг только после аудита.

На прошлой неделе парламент Молдавии распорядился о проведении проверки в газораспределительном предприятии "Молдовагаз". В нем отмечено, что аудит коснется как дочерних компаний "Молдовагаза", так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. В проверке будет задействована Счетная палата и зарубежные аудиторы. Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

"Молдовагаз" было создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".