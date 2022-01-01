Ставки акциза на легковые автомобили проиндексированы в среднем на 4%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ставки акцизов на легковые автомобили в России с 1 января 2022 года проиндексированы в среднем на 4%, их увеличение прописано в Налоговом кодексе РФ.

Согласно действующему законодательству, акцизом облагаются автомобили с двигателем мощностью свыше 90 лошадиных сил (л.с.), а также мотоциклы - свыше 150 л.с. При этом ставка акциза зависит от мощности двигателя автомобиля, измеряемой в киловаттах или лошадиных силах.

Так, акциз на легковые автомобили с двигателем мощностью от 90 до 150 л.с. в 2022 году вырос до 53 рублей за 1 л.с. против 51 рубля в 2021 году, в 2023 году акциз увеличится до 55 рублей, в 2024 году - до 57 рублей.

Для автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. ставка акциза в 2022 году повышена до 511 рублей за 1 л.с., в 2023 году она увеличится до 531 рубля, в 2024 году - до 552 рублей. Для авто с мощностью двигателя до 300 л.с. акциз в 2022 году вырос до 836 рублей, в 2023 году - до 869 рублей, в 2024 году - до 904 рублей.

Ставка акциза для легковушек с двигателем мощностью до 400 л.с. выросла до 1 425 рублей за 1 л.с. в 2022 году, в 2023 году она повысится до 1 482 рублей, в 2024 году - до 1 541 рубля. Для авто с двигателем до 500 л.с. акциз увеличен до 1 475 рублей в 2022 году, в 2023 году - до 1 534 рублей, в 2024 году - до 1 595 рублей, а для легковых автомобилей с двигателем свыше 500 л.с. акциз в 2022 году повышен до 1 523 рублей, в 2023 году - до 1 584 рублей, в 2024 году - до 1 647 рублей.

Ставка акциза на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л.с. в 2022 году выросла до 511 рублей за 1 л.с., в 2023 году - до 531 рубля, в 2024 году - до 552 рублей.

Предыдущая плановая индексация ставок акциза на автомобили и мотоциклы была в январе прошедшего года, тогда размер ставок повысился на 4%.

В соответствие с Налоговым кодексом РФ, плательщиками акциза признаются организации, ИП и физлица, импортирующие легковые автомобили и мотоциклы в РФ, а также производители транспортных средств. Таким образом, акцизный сбор включен в стоимость как отечественных транспортных средств, так и импортных.