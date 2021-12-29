Ульяновские власти ждут дополнительного роста фонда оплаты труда в 2022 году

УЛЬЯНОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Дополнительный рост фонда оплаты труды в Ульяновской области в 2022 году прогнозируется на уровне 2 млрд рублей благодаря работе с работодателями по повышению зарплат. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель министра экономического развития и промышленности региона Сергей Прозоров.

По итогам работы специально созданных в органах власти и муниципалитетах комиссий в 2021 году заключено 1,8 тыс. соглашений с работодателями о росте оплаты труда. Их действие распространяется на более чем 60 тыс. трудящихся - это порядка 11,3% от занятых в экономике региона.

"В случае реализации работодателями своих намерений по повышению заработных плат, в 2022 году фонд оплаты труда в Ульяновской области вырастет дополнительно на более чем 2 млрд рублей, а налоговые отчисления - на 278,3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Прозоров пояснил, что при заключении соглашений целевым ориентиром для работодателей является повышение зарплат не менее чем на 15% в год. "Эти темпы позволяют даже при росте инфляции расти не только номинальной, но и реальной зарплате. В этом году при номинальном росте на 10,3% реальная составляющая выросла на 3%", - уточнил он.

По сведениям налоговых органов, уже к сентябрю 2021 года 366 организаций и предприятий из числа подписавших соответствующие соглашения повысили заработные платы более чем на 15%. Отраженное в статистике повышение заработной платы уже сказывается на росте поступлений налога на доходы физических лиц. Объемы поступлений за январь - ноябрь 2021 года составили 113% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По словам собеседника агентства, важны не только темпы роста, но и достойный размер оплаты труда. "Статистический рост в 10% чаще всего ощущают работники с высокой заработной платой на предприятиях с высокой производительностью труда или "выработкой". Это реализованные инвестпроекты, инновационные предприятия, организации с растущим рынком сбыта", - подчеркнул заместитель министра.

Прозоров сказал, что главная задача сегодня - создать как можно больше таких рабочих мест. "Мы продолжим в 2022 году как точечную работу с работодателями, так и будем создавать условия для увеличения оборота и прибыли наших компаний с созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест", - заявил он.