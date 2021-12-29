Минэнерго заверило, что рынок РФ будет стабильно обеспечен топливом в новогодние праздники

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением топливом внутреннего российского рынка останется стабильной в предстоящие праздничные дни. Об этом сообщает Минэнерго РФ, комментируя данные Росстата.

"В предстоящие выходные праздничные первые числа января 2022 года ситуация с топливообеспечением внутреннего рынка останется стабильной, в настоящее время сохраняются достаточные объемы запасов - порядка 1,3 млн тонн зимних сортов ДТ (дизельного топлива - прим. ТАСС) и около 1,7 млн тонн по бензинам", - отметили в министерстве.

В Минэнерго также подчеркнули, что среднесуточное производство зимнего дизеля с начала декабря достигло 122 тыс. тонн, что на 14,5 % выше аналогичного периода 2019 года, при этом отгрузки дизеля зимних сортов выросли на 16% и составили 103 тыс. тонн. Среднесуточное производство бензина марок Аи-92 и Аи-95 суммарно достигло 118 тыс. тонн, что на 5% выше уровня 2019 года. Отгрузки бензина выросли на 6%, до 103 тыс. тонн.

Кроме того, на заключительной неделе торгов на Санкт-Петербургской товарной-сырьевой бирже суточная реализация зимних сортов дизеля выросла на 51% к уровню 2019 года, до 42 тыс. тонн в сутки, а реализация бензина - на 22%, до 43 тыс. тонн в сутки.

"Таким образом, динамика розничных цен, сохранивших свои темпы изменения в рамках инфляции, объясняется растущими объемами производства, полностью удовлетворяющими формирующийся спрос", - заключили в Минэнерго.

По данным Росстата, цена бензина в РФ с начала 2021 года по 27 декабря выросла на 8,82% при общем уровне инфляции за тот же период в 8,26%. Цена дизельного топлива также превысила уровень инфляции в стране - 10,54% против 8,26%.

За неделю с 21 по 27 декабря стоимость бензина в стране выросла на 0,1% при инфляции за тот же период в 0,26%. Цена дизельного топлива выросла также немного ниже уровня инфляции - на 0,24%.