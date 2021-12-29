Индексы Мосбиржи и РТС 29 декабря снизились на 0,97-1,37%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду перешел к умеренной коррекции. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,97%, до 3741,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,37%, до 1589,74 пункта. Доллар по состоянию на 19:06 мск вырос на 0,42%, - до 74,14 рубля, евро - на 0,79%, до 83,13 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $78,9 за баррель.

"Внешний фон ухудшился. Снижение наблюдалось на европейских биржах, на сырьевых рынках также усилилось давление продавцов. На наш взгляд, данная коррекция носит скорее технический характер после импульса роста последних дней", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом суточные темпы распространения коронавируса в мире остаются высокими, но поступает все больше подтверждений того, что носители омикрон-штамма намного реже госпитализируются и в целом легче переносят заболевание, чем в случае с другими вариантами COVID-19, добавил эксперт.

Рынок акций

В плюсе сегодня держатся бумаги, которые рынок в последнее время считает защитными: акции "ВСМПО-Ависма" (+0,74), "Совкомфлота" (+2,05), "Полиметалла" (+1,97). Бумаги ПИКа (+3,72) продолжают реализацию отскока от минимума в 1000 рублей, рассказал старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Аутсайдерами торгов выступили бумаги "Магнита" и TCS Group, потерявшие более 3%.

Прогноз на завтра

Завершающий торговый день года может пройти на рынке в нейтральном ключе, считает Александр Бахтин. По оценкам "БКС мир инвестиций", 30 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3725-3775 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару -73,5-74,5 рубля.

В "Фридом финанс" полагают, что завтра преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи и котировок доллара и евро к рублю составляют 3705-3780 пунктов, 73,65-74,25 руб. и 83,45-84,35 рубля соответственно.