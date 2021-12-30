Число розничных акционеров ВТБ выросло за год на 71%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Количество розничных акционеров банка ВТБ выросло за год на 71%, составив на 1 декабря 2021 года 577 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Количество розничных акционеров банка ВТБ достигло 577 тыс. (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%. На долю акционеров - физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ", - отмечается в сообщении.

Бумаги ВТБ входят в топ-10 наиболее популярных акций российских эмитентов, подчеркнул член правления банка Дмитрий Пьянов. "Этому способствует значительный рост прибыльности ВТБ, а также наша комплексная система взаимодействия с розничными акционерами и программы, направленные на рост вовлеченности акционеров. Мы надеемся, что последовательная реализация нашей стратегии, в том числе ее ESG-составляющей, будет способствовать росту популярности акций банка среди розничных инвесторов и в дальнейшем", - цитирует пресс-служба слова Пьянова.

В свободном обращении находится 39,1% акций банка, оставшаяся часть принадлежит государству.