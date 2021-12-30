Угледобывающие предприятия Ростовской области на 30% увеличили добычу в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Угольные предприятия Ростовской области в 2021 году добыли 7,25 млн тонн угля, что на 30% больше показателя прошлого года. Об этом в четверг сообщили ТАСС в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"В этом году угольными предприятиями Ростовской области добыто 7,25 млн тонн антрацита", - сообщили в управлении. При этом шахта "Садкинская", крупнейшее угледобывающее предприятие области, выдала 2,5 млн тонн угля, что стало самым большим показателем за всю ее историю. Шахты "Обуховская" и "Донской антрацит" совместно добыли более 3,5 млн тонн, компания "Донской уголь" и шахта "Ростовская" выдали в общей сложности 1,25 млн тонн антрацита.

"По сравнению с прошлым годом добыча полезного ископаемого возросла более чем на 30%", - отметил замгубернатора Игорь Сорокин, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что рост добычи угля обеспечили инвестиции и государственная поддержка, направленные на обновление горно-шахтного оборудования.

По данным регионального Минпрома, в 2020 году шахты Ростовской области добыли 5,5 млн тонн угля, показав рост добычи по отношению к 2019 году на 2,7%. В конце ноября министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщал, что за девять месяцев угледобывающими компаниями региона было добыто около 5,6 млн тонн угля.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов 29 декабря сказал, что добыча угля в России по итогам 2021 года составит около 439 млн тонн, что на 9% выше показателя прошлого года и сопоставимо с объемами добычи в 2019 году. Отметив, что 2021-й стал годом восстановления показателей российского ТЭК, он также отметил, что добыча нефти в России по итогам года возрастет на 2%, до 524 млн тонн, а экспорт при этом снизится на 3,8% по причине увеличения объема переработки; добыча газа вырастет на 9,5-10%, до 761 млрд куб. м, а экспорт - на 4%; производство моторных топлив возрастет на 6%, или 2 млн тонн.