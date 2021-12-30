Силуанов заявил, что государство не допустит банкротства "Роснано"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Государство не допустит того, чтобы госкорпорация "Роснано" оказалась неплатежеспособной. Минфин надеется, что соглашение компании с кредиторами будет достигнуто, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если будут достигнуты соглашения - я уверен, что такие соглашения будут достигнуты - то по согласию двух сторон может быть достигнуто соглашение о различных элементах либо реструктуризации, либо каких-то иных условиях кредитования", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Еще раз хочу сказать, что государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказывалась неплатежеспособной. Конечно, бюджет всегда будет страховать деятельность таких корпораций", - подчеркнул Силуанов.