Работы по добыче угля на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе приостановили из-за нарушений

ТАСС, 30 декабря Горные работы по добыче угля на шахте "Анжерская Южная" в Кемеровской области приостановлены на 90 дней из-за нарушений, выявленных Сибирским управлением Ростехнадзора в ходе проверки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте управления.

"Кемеровский районный суд Кемеровской области 29 декабря 2021 года поддержал требование Сибирского управления Ростехнадзора и приостановил ведение горных работ по выемке угля в лаве 7-3-2 и эксплуатацию ленточного конвейера 3ЛТ-1000ПТ сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что не соблюдаются требования технической документации при производстве работ в лаве в части крепления сопряжения лавы. Кроме того, были также допущены нарушения в работе стационарных датчиков контроля концентрации газа метана в рудничной атмосфере. Ленточный конвейер 3ЛТ-1000ПТ в конвейерном штреке 7-3-2 эксплуатируется с забитыми частицами угля.

В июне 2021 года на шахте произошел выброс метана с последующим обрушением породы. В результате произошедшего один человек погиб, еще один пострадал. По факту происшествия следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, при этом добыча угля на предприятии продолжается. В 2019 году на шахте уже происходило обрушение породы, тогда погиб один человек. Из-за нарушений промышленной безопасности работа угольного предприятия временно приостанавливалась, но после их устранения была возобновлена.