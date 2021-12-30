МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ВЭБ и ВТБ предоставят $2,3 млрд на проект группы "Русская платина". Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Общий бюджет проекта на инвестиционной фазе составляет около $3 млрд, сумма кредита синдиката ВЭБ.РФ и ВТБ - $2,3 млрд", - сообщили в ВЭБ.

Реализация первой очереди проекта позволит создать одного из крупнейших производителей палладия и платины в России, также следует из релиза госкорпорации.

Производственная мощность горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд в Красноярском крае составит 7 млн тонн руды в год. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Реализация проекта позволит создать 5,5 тыс. рабочих мест на этапе строительства и более 1,6 тыс. мест на операционной фазе.

Данное решение принято в развитие заключенного на ПМЭФ-2021 в присутствии президента России Владимира Путина меморандума о намерениях по финансированию проекта.

Проект будет реализован на принципах Фабрики проектного финансирования.