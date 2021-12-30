В Свердловской области впервые утвердили на 10 лет план развития газовой инфраструктуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Стратегический план развития газовой инфраструктуры в Свердловской области впервые расширен до десятилетнего периода - новая редакция программы газификации утверждена до 2030 года. К этому времени в регионе планируется обеспечить доступ к газу для почти 50 тыс. домов, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил новую редакцию программы газификации Свердловской области, срок действия которой впервые в истории региона расширен до десятилетнего периода. Ранее стратегический план развития газовой инфраструктуры формировался на пять лет", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что новая редакция программы сформирована до 2030 года. Одним из ключевых направлений актуализированной программы стала догазификация территорий - бесплатное доведение газа до границ земельных участков собственников. Помимо строительства новой инфраструктуры особое внимание власти уделят увеличению пропускной способности действующих газовых сетей для дополнительного подключения к ним частных домовладений.

Согласно сводному пообъектному графику, к 2030 году в регионе планируется обеспечить доступ к сетевому природному газу для почти 50 тыс. домов. Из них 31,5 тыс. домовладений получат такую возможность до конца 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В Свердловской области к 2030 году доступ к газу будут иметь 90% жилых домов. Общий уровень газификации в регионе по состоянию на ноябрь составляет 77%.