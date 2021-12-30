Строительство Амурского ГХК "Сибура" завершилось на 31%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Проект строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура" реализовали уже на 31%, а по итогам 2022 года компания планирует вывести завод на уровень готовности в 70%. Об этом сообщил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Проект реализуется с небольшим опережением плана, общий прогресс достиг 31%. По ключевым технологическим установкам - по пиролизу, по установкам полиэтилена и полипропилена - чуть даже выше - 35-36%", - сказал он.

При этом 2022 год станет ключевым для строительства завода, и по его итогам планируется обеспечить уровень реализации проекта в 70%, добавил Карисалов.

О проекте

Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%) по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров в год. Бюджет проекта составляет около $10 млрд, его запуск запланирован на середину 2024 года.

Основное сырье для переработки - этан и сжиженный углеводородный газ - будет поставлять Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома", который строится в Свободненском районе Приамурья.