Вступают в силу изменения в налоговое соглашение между Россией и Люксембургом

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Протокол, вносящий изменения в соглашение Российской Федерации и Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения с Россией, вступил в силу.

Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, существующие договоренности с которыми позволяют выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.