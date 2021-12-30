Союз защиты прав потребителей попросил не допускать уничтожение остатков вина

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Национальный союз защиты прав потребителей обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой не допускать необоснованного привлечения к административной ответственности организации, реализующие остатки винодельческой продукции. Об этом говорится в письме союза, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

В союзе напомнили, что в июле текущего года вступили в силу изменения в нормативно-правовом регулировании и введении новой классификации винодельческой продукции. Это потребовало от производителей и импортеров принять новые декларации о соответствии с требованиями классификации, а также внести изменения в информацию на этикетках и сопроводительную документацию. Однако в обороте до сих пор находятся сотни миллионов бутылок, оформленных по старым правилам. С 1 января 2022 года возможность оборота такой продукции находится под вопросом.

"Национальный союз защиты прав потребителей, обращаясь к руководителю Роспотребнадзора как надзорного ведомства, подчеркивает, что в соответствии с законодательством федеральная специальная или акцизная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции", - отметили в союзе.

В союзе считают, что в случае возникновения финансовых потерь организаций вследствие изъятия продукции и привлечении к административной ответственности участников рынка, эти потери могут быть возложены, в том числе, на должностных лиц надзорных органов.

"Вся винодельческая продукция, произведенная по классификации до даты вступления в действие федерального закона, должна находиться в обороте до истечения срока годности такой винодельческой продукции легально. С нее уплачены все необходимые налоги и пошлины, это подтверждается маркировкой такой продукции", - заключили в союзе.