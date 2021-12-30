Россельхознадзор в 2021 году обнаружил более 3 тыс. предприятий-фантомов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор в 2021 году обнаружил с помощью системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" более 3 тыс. предприятий-фантомов, Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В 2021 году с помощью компонента ФГИС "ВетИС" - "Меркурий" - выявлены следующие нарушения: более 200,1 тыс. случаев, связанных с нарушением прослеживаемости подконтрольных товаров; более 3 тыс. предприятий-фантомов, из них 608 несуществующих производственных предприятия и 2 тыс. 403 компаний, осуществляющих торговлю и хранение продукции (по состоянию на 29 декабря)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, выявлено свыше 55 тыс. случаев введения в оборот потенциально небезопасной продукции: подконтрольных товаров, произведенных из сырья неизвестного происхождения, продуктов с незаконно продленным сроком годности, просроченной продукции, фальсифицированных товаров.

За допущенные факты несоблюдения требований ветеринарного законодательства при оформлении сертификатов более 7 тыс. уполномоченных лиц предприятий были заблокированы в системе "Меркурий".

Кроме того, в 2021 году Россельхознадзор обнаружил 52 таких организации, не имеющих аккредитации в национальной системе аккредитации, а также 11 физически не существующих лабораторий-фантомов.