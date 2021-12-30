Путин одобрил закон о присоединении России к акту о защите региональных брендов за рубежом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему на международном уровне регистрировать географическое указание места производства товара. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации было принято в 1958 году, а в 2015 году был утвержден его Женевский акт. Он направлен на совершенствование международной системы охраны обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта (речь идет, например, о таких товарах, как адыгейский сыр или башкирский мед - прим. ТАСС). Акт расширяет перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих охране. Если соглашение применяется только к наименованиям мест происхождения, то акт предусматривает охрану и географических указаний.

Первым термином обозначается место, которое стало известным благодаря происходящему оттуда товару. Кроме того, в этой локации должны находиться все существенные стадии производства. Для получения второй характеристики достаточно лишь того, что свойства или репутация товара "в значительной степени связаны с его географическим происхождением", а также там расположена хотя бы одна из стадий производства.

Страны - участницы Женевского акта обязуются обеспечить правовые средства, препятствующие неправомерному использованию наименований мест происхождения товаров и географических указаний, получивших международную регистрацию, а также их имитации.

В настоящее время акт охватывает более 30 государств.